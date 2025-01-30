Россельхознадзор выявил листерию в мясе птицы казахстанского производителя

Бактерию листерию обнаружили сотрудники Россельхознадзора в мясе птицы казахстанского производителя "Макинская птицефабрика", передает пресс-служба надзорного ведомства.

Служба отобрала пробы от партии охлажденного филе цыпленка-бройлера вышеназванной компании в рамках госмониторинга за качеством и безопасностью животноводческой продукции, поступающей на территорию РФ.

Найденные в ходе исследований бактерии в продукции стали первым выявленным нарушением в этом году, уточнили в ведомстве. Листерия является возбудителем опасного инфекционного заболевания человека и животных, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В связи с этим ведомство ввело усиленный лабораторный контроль за данным производителем, а также оперативно оповестило получателей продукции для изъятия из оборота партии мяса птицы.

Вместе с тем Россельхознадзор доложил, что за 2024 год специалистами в Алтайском крае было отобрано и исследовано в подведомственных аккредитованных лабораториях на показатели качества и безопасности 145 проб животноводческой продукции. При этом в 15 образцах были установлены несоответствия требованиям действующего законодательства.

" У ч и т ы в а я ф а к т ы н е о д н о к р а т н о г о в ы я в л е н и я л и с т е р и и и с а л ь м о н е л л ы в м я с е п т и ц ы п р е д п р и я т и я м Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н Т О О " В о с т о к Б р о й л е р " , А О " У с т ь - К а м е н о г о р с к а я П Т Ф " , Т О О " М а к и н с к а я п т и ц е ф а б р и к а " , Т О О " А г р о ф и р м а К у р м а " , Т О О " К а з Г е р К у с " Р о с с е л ь х о з н а д з о р о м и з м е н е н с т а т у с в Р е е с т р е п р е д п р и я т и й Т а м о ж е н н о г о с о ю з а ( " у с и л е н н ы й л а б о р а т о р н ы й к о н т р о л ь " и " в р е м е н н о о г р а н и ч е н " ) " , – д о б а в и л и в в е д о м с т в е .

Между тем в ГД предложили ввести административную ответственность за нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме. Это влечет за собой нарушение прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риски поставки потребителям фальсифицированной, некачественной и/или небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Так, за первичное нарушение будет устанавливаться ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, а на юрлиц – от 10 до 20 тысяч рублей.