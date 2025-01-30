Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова.

Так, в зону ЧС попали: Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский района, Черноморский район Крыма.

До этого режим ЧС действовал только на территории городского округа Керчь и Ленинского района.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Новые выбросы мазута нашли на 17 участках побережья Черного моря

26 января сообщалось, что на Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута. По последним данным, в Крыму и Краснодарском крае очищено более 303 километров береговой линии.