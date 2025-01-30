Извращенец из УГРО: школьницу «раскрутили» на разврат наркотиками

Оперативник уголовного розыска задержан по подозрению в растлении девочки-подростка на юго-западе столицы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации на сегодняшний день.

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Развратные действия

Как передает MK.RU, преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки было совершено 16 января. Установлено, что 36-летний мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия. Статья преступления подразумевает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, но в зависимости от тяжести преступления может быть назначен и условный срок.

Под развратными действиями в российском законодательстве понимается поведение сексуального характера, не связанное с насилием или его угрозой, которое осуществляется в отношении детей и подростков до 16 лет. При этом согласие или провокация со стороны потерпевшего лица на совершение развратных действий не освобождает виновного от ответственности.

Лейтенант рекламировал наркотики

Выяснилось, что растлителю 36 лет. Он лейтенант, работает в отделе угрозыска ОМВД по району Черемушки. Предполагается, что сотрудник полиции не сможет избежать срока, учитывая обстоятельства, при которых он совершил преступление. Мужчину подозревают в склонении школьницы к употреблению наркотиков.

Он стал рекламировать наркотические препараты, пояснив, что от употребления их небольшого количества может быть даже польза. В итоге девушка согласилась на его предложение и попробовала наркотики.

Следователи возбудили уголовное дело. По информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, в случае, если его вина подтвердится, он будет уволен из органов, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.

Педофил в связке с ПДН

Ранее NEWS.ru рассказывал историю общественника Евгения Вожжова, который сотрудничал с отделом ПДН, добиваясь наказания для магазинов, которые продают алкоголь несовершеннолетним. Мужчина приглашал подростков «подработать» в его организации, но в итоге те попадали в криминальную историю.

Вожжов спаивал подростков и заставлял их удовлетворять его мазохистские фантазии. За это он платил школьникам деньги. На этапе расследования Вожжов подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. После смерти матери он оказался в родном регионе и продолжил писать подросткам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.