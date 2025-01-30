В Словакии задержали украинца по подозрению в попытке госпереворота

Полиция Словакии задержала гражданина Украины, которого подозревают в попытке государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Denník N.

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Согласно информации источника, в ближайшее время задержанный будет выдворен из страны. Каких-либо подробностей дела в полиции не предоставили.

« П о л и ц и я з а д е р ж а л а о д н о г о ч е л о в е к а в с в я з и с в о з м о ж н о й у г р о з о й г о с у д а р с т в е н н о г о п е р е в о р о т а . Г л а в а п о л и ц и и Я н а М а ш к а р о в а б е з п о д р о б н о с т е й с о о б щ и л а , ч т о р е ч ь и д е т о г р а ж д а н и н е У к р а и н ы , к о т о р ы й д о л ж е н б ы т ь " в с а м о е б л и ж а й ш е е в р е м я " в ы д в о р е н » , — с о о б щ а е т и з д а н и е .

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