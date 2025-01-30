В Словакии задержали украинца по подозрению в попытке госпереворота

Полиция Словакии задержала гражданина Украины, которого подозревают в попытке государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Denník N.

В Словакии задержали украинца по подозрению в попытке госпереворота
© Polícia Slovenskej republiky

Согласно информации источника, в ближайшее время задержанный будет выдворен из страны. Каких-либо подробностей дела в полиции не предоставили.

«Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины, который должен быть "в самое ближайшее время" выдворен», сообщает издание.

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