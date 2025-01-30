На озере Байкал провалилась под лед и затонула машина с рыбаками

Два человека погибли, провалившись в автомобиле под ледяной панцирь озера Байкал.

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Несчастный случай произошел 30 января в Ольхонском районе Иркутской области, проинформировали в региональном управлении МЧС.

Известно, что двое жителей Приангарья отправились на рыбалку в автомобиле УАЗ и через некоторое время перестали выходить на связь. К поискам пропавших приступили сотрудники Байкальского спасательного отряда. Они обнаружили в нескольких десятках метров от берега, неподалеку от мыса Улан-Хада, полынью. Как выяснилось, автомобиль с людьми затонул на глубине примерно шести метров.

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