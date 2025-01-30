Появились новые подробности о россиянах, удерживаемых в тюрьмах Туниса
Россиянам, задержанным в Тунисе, не предъявили конкретных обвинений, заявили в посольстве РФ в Тунисе.
В разговоре с NEWS.ru там отметили, что продолжают поддерживать постоянный рабочий контакт со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства.
Посольство России в Тунисе продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства по делу 11 россиян, задержанных в середине ноября прошлого года правоохранительными органами Туниса, на предмет обеспечения законных прав наших граждан и недопущения каких-либо дискриминационных проявлений в местах их содержания, — поделились в посольстве.
Там уточнили, что граждане России содержатся в пяти различных пенитенциарных учреждениях: трое в Морнагии, два человека — в тюрьме города Белли, трое россиян находятся в тюрьме Бордж Аль-Амри. Еще двое россиян находятся в тюрьме Удна, а россиянку поместили в женскую тюрьму Манубы. Представители подчеркнули, что самочувствие задержанных удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушение прав со стороны администрации нет.
Посольство также предоставило россиянам адвокатов и переводчиков. Отмечается, что на конец января 2025 года задержанные были неоднократно допрошены следователем.
Но конкретные обвинения пока не предъявлены. Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов. Поэтому говорить о назначении даты судебного заседания преждевременно. Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям». Тем не менее, не исключаем, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжелому основанию, — заключили в посольстве.
Родственники задержанных в Тунисе россиян обратились к президенту страны
Ранее невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, обратилась к президенту страны Каису Саиду с просьбой о содействии в освобождении ее жениха и его друзей. Она направила соответствующее письмо тунисскому лидеру через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).