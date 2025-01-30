Появились новые подробности о россиянах, удерживаемых в тюрьмах Туниса

Россиянам, задержанным в Тунисе, не предъявили конкретных обвинений, заявили в посольстве РФ в Тунисе.

© News.ru

В разговоре с NEWS.ru там отметили, что продолжают поддерживать постоянный рабочий контакт со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства.

П о с о л ь с т в о Р о с с и и в Т у н и с е п р о д о л ж а е т п о д д е р ж и в а т ь п о с т о я н н ы й р а б о ч и й к о н т а к т с о с л е д с т в е н н ы м и о р г а н а м и и к о н с у л ь с к о й с л у ж б о й м е с т н о г о в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о в е д о м с т в а п о д е л у 1 1 р о с с и я н , з а д е р ж а н н ы х в с е р е д и н е н о я б р я п р о ш л о г о г о д а п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и о р г а н а м и Т у н и с а , н а п р е д м е т о б е с п е ч е н и я з а к о н н ы х п р а в н а ш и х г р а ж д а н и н е д о п у щ е н и я к а к и х - л и б о д и с к р и м и н а ц и о н н ы х п р о я в л е н и й в м е с т а х и х с о д е р ж а н и я , — п о д е л и л и с ь в п о с о л ь с т в е .

Там уточнили, что граждане России содержатся в пяти различных пенитенциарных учреждениях: трое в Морнагии, два человека — в тюрьме города Белли, трое россиян находятся в тюрьме Бордж Аль-Амри. Еще двое россиян находятся в тюрьме Удна, а россиянку поместили в женскую тюрьму Манубы. Представители подчеркнули, что самочувствие задержанных удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушение прав со стороны администрации нет.

Посольство также предоставило россиянам адвокатов и переводчиков. Отмечается, что на конец января 2025 года задержанные были неоднократно допрошены следователем.

Н о к о н к р е т н ы е о б в и н е н и я п о к а н е п р е д ъ я в л е н ы . М н о г о в р е м е н и у х о д и т н а о б р а б о т к у и п е р е в о д н а а р а б с к и й я з ы к б о л ь ш о г о о б ъ е м а п о с т у п и в ш и х в р а с п о р я ж е н и е п р а в о о х р а н и т е л е й а у д и о в и з у а л ь н ы х ц и ф р о в ы х м а т е р и а л о в . П о э т о м у г о в о р и т ь о н а з н а ч е н и и д а т ы с у д е б н о г о з а с е д а н и я п р е ж д е в р е м е н н о . О с н о в а н и е м д л я з а д е р ж а н и я с о о т е ч е с т в е н н и к о в п о - п р е ж н е м у о с т а ю т с я п о д о з р е н и я в п р и ч а с т н о с т и к т е р р о р и с т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . П о д а н н ы м п р а в о о х р а н и т е л е й , у з а д е р ж а н н ы х о б н а р у ж и л и « о б о р у д о в а н и е , н е с о о т в е т с т в у ю щ е е з а я в л е н н ы м т у р и с т и ч е с к и м ц е л я м » . Т е м н е м е н е е , н е и с к л ю ч а е м , ч т о д е л о м о ж е т б ы т ь п е р е к в а л и ф и ц и р о в а н о п о м е н е е т я ж е л о м у о с н о в а н и ю , — з а к л ю ч и л и в п о с о л ь с т в е .

Родственники задержанных в Тунисе россиян обратились к президенту страны

Ранее невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, обратилась к президенту страны Каису Саиду с просьбой о содействии в освобождении ее жениха и его друзей. Она направила соответствующее письмо тунисскому лидеру через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).