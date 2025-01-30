Эксперт высказался о возможных причинах авиакатастрофы в США

Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером высказался о возможных причинах столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, ранее столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода лайнера на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет. Согласно данным The New York Post, после столкновения Bombardier раскололся на две части.

Эксперт подчеркнул, что точные причины катастрофы станут известны только после проведения соответствующего расследования в США.

При этом можно отметить, что управлением воздушного движения занимаются диспетчерские службы, все полеты проходят под их контролем, а вертолет по какой-то причине оказался там, где его не должно было быть. И мы пока не знаем, кто в этом виноват – пилот, диспетчер или какие-то обстоятельства. Сообщалось, что самолет заходил на посадку, двигался по заданной траектории и никуда не отклонялся. Очевидно, что вертолета не должно было быть на его пути. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Система предупреждения столкновения в воздухе TCAS, которая устанавливается на гражданских самолетах, не способна предотвращать подобные инциденты, отметил специалист.

« С е е п о м о щ ь ю г р а ж д а н с к и е с а м о л е т ы н а б л ю д а ю т д р у г д р у г а , б о л е е т о г о , э т а с и с т е м а п р и н е о б х о д и м о с т и с п о с о б н а в а в т о м а т и ч е с к о м р е ж и м е р а з в е с т и л а й н е р ы . Н о о н а н е м о г л а з а м е т и т ь в е р т о л е т , п о т о м у ч т о н а н и х э т у с и с т е м у н е у с т а н а в л и в а ю т . К р о м е т о г о , в о е н н ы е о б ы ч н о н е п о л ь з у ю т с я г р а ж д а н с к и м и с и с т е м а м и , у н и х с в о я с и с т е м а о п о з н а в а н и я " с в о й - ч у ж о й " . П о э т о м у п и л о т ы в е р т о л е т а т о л ь к о в и з у а л ь н о м о г л и з а м е т и т ь с а м о л е т . Н о т а м б ы л о т е м н о , з н а ч и т , н е з а м е т и л и . П р и э т о м с а м о л е т л е т и т , к а к п у л я , п о э т о м у д а ж е е с л и б ы е г о у в и д е л и , т о ш а н с о в о т в е р н у т ь б ы л о м а л о » , - о т м е т и л о н .

Уйти от столкновения в последний момент не могли и пилоты самолета Bombardier, добавил Гусаров.

« Ч т о б ы с о в е р ш и т ь м а н е в р , н у ж н о п р и б а в и т ь г а з к у , д е р н у т ь ш т у р в а л и т а к д а л е е , н о в р е м е н и у п и л о т о в н а э т о п р о с т о н е б ы л о . Л а й н е р с н и ж а л с я с в ы п у щ е н н о й м е х а н и з а ц и е й к р ы л а , с в ы п у щ е н н ы м и ш а с с и , а в с е э т о е г о т о р м о з и т . К р о м е т о г о , ч т о б ы д в и г а т е л и р а з о г н а л и с ь в о в з л е т н ы й р е ж и м н у ж н о н е с к о л ь к о с е к у н д » , - с к а з а л э к с п е р т , д о б а в и в , ч т о п р о л и т ь с в е т н а п р о и з о ш е д ш е е с м о г у т з а п и с и п е р е г о в о р о в п и л о т о в в е р т о л е т а с д и с п е т ч е р а м и .

Ранее сообщалось о задержании авиадиспетчера, который вел пассажирский самолет и вертолет, столкнувшиеся в Вашингтоне.