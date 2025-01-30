Эксперт высказался о возможных причинах авиакатастрофы в США
Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером высказался о возможных причинах столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.
Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, ранее столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода лайнера на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет. Согласно данным The New York Post, после столкновения Bombardier раскололся на две части.
Эксперт подчеркнул, что точные причины катастрофы станут известны только после проведения соответствующего расследования в США.
При этом можно отметить, что управлением воздушного движения занимаются диспетчерские службы, все полеты проходят под их контролем, а вертолет по какой-то причине оказался там, где его не должно было быть. И мы пока не знаем, кто в этом виноват – пилот, диспетчер или какие-то обстоятельства. Сообщалось, что самолет заходил на посадку, двигался по заданной траектории и никуда не отклонялся. Очевидно, что вертолета не должно было быть на его пути.Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»
Система предупреждения столкновения в воздухе TCAS, которая устанавливается на гражданских самолетах, не способна предотвращать подобные инциденты, отметил специалист.
«С ее помощью гражданские самолеты наблюдают друг друга, более того, эта система при необходимости способна в автоматическом режиме развести лайнеры. Но она не могла заметить вертолет, потому что на них эту систему не устанавливают. Кроме того, военные обычно не пользуются гражданскими системами, у них своя система опознавания "свой-чужой". Поэтому пилоты вертолета только визуально могли заметить самолет. Но там было темно, значит, не заметили. При этом самолет летит, как пуля, поэтому даже если бы его увидели, то шансов отвернуть было мало», - отметил он.
Уйти от столкновения в последний момент не могли и пилоты самолета Bombardier, добавил Гусаров.
«Чтобы совершить маневр, нужно прибавить газку, дернуть штурвал и так далее, но времени у пилотов на это просто не было. Лайнер снижался с выпущенной механизацией крыла, с выпущенными шасси, а все это его тормозит. Кроме того, чтобы двигатели разогнались во взлетный режим нужно несколько секунд», - сказал эксперт, добавив, что пролить свет на произошедшее смогут записи переговоров пилотов вертолета с диспетчерами.
Ранее сообщалось о задержании авиадиспетчера, который вел пассажирский самолет и вертолет, столкнувшиеся в Вашингтоне.