Тело 11-летнего школьника нашли в екатеринбургской квартире

В одной из екатеринбургских квартир на Вторчермете нашли тело юного школьника.

Предварительно - мальчик совершил суицид. Причины такого решения неизвестны. Как передает URA.RU, ссылаясь на инсайдера из экстренных городских служб, умершему ребенку было всего 11 лет.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о причинах смерти девочки-подростка, которая умерла на лестничной площадке екатеринбургской многоэтажки - по словам матери погибшей, они с друзьями дышали газом из зажигалок.

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