Жирный и невкусный круассан лишил россиянина 20 миллионов рублей

Россиянин, перекусивший в Москве «жирным и невкусным» круассаном, почувствовал себя плохо и лишился флешки с криптовалютой на 20 миллионов рублей. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

В ноябре 2024 года 34-летний мужчина продал свою квартиру и вложил все вырученные деньги (14 миллионов рублей) в криптовалюту. Через два месяца он решил, что заработал достаточно, и отправился в Москву, чтобы продать два биткоина (около 20,6 миллиона рублей).

В Москву мужчина приехал вечером 22 января, с собой у него была флешка с криптовалютой. Он заселился в съемную квартиру и на следующее утро поехал в деловой центр «Москва-Сити», чтобы выбрать обменник.

В процессе выбора он решил перекусить круассаном с кофе, но выпечка ему не понравилась и мужчина отправился в кафе. Там он почувствовал себя плохо и он поехал домой, так и не продав биткоины.

Домой мужчина добирался на общественном транспорте и из-за плохого самочувствия «мало на что обращал внимание», отмечает Baza. В квартире он сразу лег спать и проверил, на месте ли флешка, лишь на следующее утро. По словам мужчины, он убрал флешку в рюкзак и она была при нем, когда он садился в поезд.

Вместе с флешкой также пропал держатель для карт с паролем. Мужчина обратился в полицию.

Ранее суд запретил британцу Джеймсу Хауэллсу искать на свалке диск с биткоинами на 730 миллионов долларов. Диск был выброшен по ошибке в 2013 году. На нем хранились биткоины, за годы выросшие в цене во много раз. Последние 12 лет мужчина пытался отыскать диск или получить доступ к кошельку, в том числе с помощью масштабных поисков на свалке. Однако в итоге суд постановил, что «реальной перспективы» найти диск нет.