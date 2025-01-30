Мать погибшей на глазах у друзей школьницы раскрыла причины ее смерти

Мать скончавшейся в Екатеринбурге на глазах у одноклассников девочки рассказала, от чего именно умерла ее дочь.

Оказалось, что дети нюхали газ для зажигалок. Резкий запах стоял и в подъезде, где все произошло.

Друзья девочки пришли к семье, потерявшей дочь, рассказать о последних мгновениях ее жизни. Двое из них находились с подростком непосредственно в момент смерти и уточнили, что откачивали ее два раза перед этим. Но на третий раз у них не получилось.

Девочка была абсолютно здорова и не употребляла запрещенных веществ, передает Е1. Мать погибшей выразила благодарности за поддержку.

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Напомним, все произошло в многоэтажке по улице Фрезеровщиков - дети сидели на лестнице и вызвали умирающей подруге скорую.

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