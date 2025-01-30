В Вашингтоне после авиакатастрофы арестован диспетчер

Авиадиспетчера, который вел пассажирский самолет и вертолет, столкнувшиеся в Вашингтоне, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что одной из основных версий инцидента является ошибка диспетчера. Он спросил экипаж вертолета, видит ли он самолет, за 30 секунд до крушения. Еще через несколько секунд он услышал вздохи экипажа. Власти считают, что избежать авиакатастрофы можно было при выполнении ряда действий: сотрудник диспетчерской должен был сообщить пилотам Bombardier CRJ200 о возможном столкновении с вертолетом и дать рекомендации не снижаться, а также уйти на второй круг. Экипажу вертолета он должен был посоветовать сменить траекторию полета.

Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне будет закрыт до утра 31 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что экипаж военного вертолета должен был изменить курс, и тогда трагедии «можно было бы избежать».

Напомним, что Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Среди пассажиров самолета были фигуристы и их российские тренеры, возвращавшиеся из тренировочного лагеря.