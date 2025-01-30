Московская школьница влюбилась в отчима-таджика и год скрывала связь от матери

14-летняя московская школьница влюбилась в отчима из Таджикистана и скрывала их связь от матери. Об этом 30 января сообщил «Регнум».

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По данным агентства, девочка часто оставалась с 33-летним мужчиной ее матери, когда та уезжала по делам за границу. За время пребывания вдвоем они сблизились.

" П о с л е у ж и н а о т ч и м о с т а л с я с д е в о ч к о й в д в о е м в м а ш и н е , г д е о н и н а ч а л и ц е л о в а т ь с я . Э т о з а м е т и л а м а т ь д е в о ч к и и у с т р о и л а д о ч е р и д о п р о с . В ы я с н и л о с ь , ч т о э т а с и т у а ц и я н е е д и н и ч н а я , а п р о т и в о з а к о н н а я л ю б о в ь м е ж д у е ё д о ч е р ь ю и е ё с у п р у г о м п р о д о л ж а е т с я у ж е б о л ь ш е г о д а . Ж е н щ и н а н а п и с а л а з а я в л е н и е в п о л и ц и ю " , — р а с с к а з а л и с т о ч н и к а г е н т с т в а .

После этого женщина исследовала телефон дочери и обнаружила там переписки с отчимом, в которых респонденты многократно признавались друг другу в любви. Правоохранителям подросток рассказала, что хранила все в тайне ради безопасности молодого человека.

Ранее в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.