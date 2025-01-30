Раскрыта важная деталь крушения самолета с фигуристами в США

Столкновение военного вертолета и пассажирского самолета в районе аэропорта Вашингтона произошло на высоте 300 футов (порядка 90 м), сообщает The Wall Street Journal.

Такие данные приводит система позиционирования ADS-B гражданского воздушного судна.

С т о л к н о в е н и е п р о и з о ш л о н а в ы с о т е о к о л о 3 0 0 ф у т о в . И н ф о р м а ц и я о с н о в а н а н а д а н н ы х п о з и ц и о н и р о в а н и я A D S - B с а м о л е т а — н о в е й ш е й т е х н о л о г и и с л е ж е н и я , и с п о л ь з у е м о й в о т р а с л и д л я о п р е д е л е н и я д о л г о т ы , ш и р о т ы и в ы с о т ы с а м о л е т а , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По данным газеты, вертолет не передавал данные ADS-B, так как использовал более старую технологию на основе транспондера ModeS. Для точного определения местоположения вертолета сигналы ModeS должны быть триангулированы несколькими приемниками. Отслеживание затрудняется со снижением летательного аппарата.

Момент крушения вертолета и самолета в США попал на видео

Самолет Bombardier CRJ700, принадлежавший крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в ночь на 30 января у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолет раскололся надвое после столкновения, после чего упал в реку.

Портал Channel2 NOW сообщил, что на борту Bombardier CRJ700находились восемь американских фигуристов. По его данным, в самолете находились Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.