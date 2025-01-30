Школьница скончалась, покурив четыре вейпа подряд
Школьница из подмосковного Воскресенска умерла после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, тело 12-летней девочки накануне обнаружила ее мать, которая пришла домой с работы.
«Девочка не дышала, рядом с ней лежали четыре электронные «парилки»», - отмечает Mash.
По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за электронных сигарет, хронических заболеваний у нее не было. Точную причину смерти установит экспертиза.
Ранее девушка-подросток в Британии получила разрыв легкого из-за того, что в сутки выкуривала вейп в слишком большой дозе, сравнимой с 57 сигаретами. В свою очередь
депутат Артем Метелев сообщил о подготовке Госдумой законопроекта об увеличении штрафа за курение в неположенных местах. Парламентарий отметил, что происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом».