Школьница скончалась, покурив четыре вейпа подряд

Школьница из подмосковного Воскресенска умерла после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, тело 12-летней девочки накануне обнаружила ее мать, которая пришла домой с работы.

« Д е в о ч к а н е д ы ш а л а , р я д о м с н е й л е ж а л и ч е т ы р е э л е к т р о н н ы е « п а р и л к и » » , - о т м е ч а е т M a s h .

По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за электронных сигарет, хронических заболеваний у нее не было. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее девушка-подросток в Британии получила разрыв легкого из-за того, что в сутки выкуривала вейп в слишком большой дозе, сравнимой с 57 сигаретами. В свою очередь

депутат Артем Метелев сообщил о подготовке Госдумой законопроекта об увеличении штрафа за курение в неположенных местах. Парламентарий отметил, что происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом».