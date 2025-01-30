Потерпевшие крушение танкеры в Черном море застрахованы на 40 млн долларов

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря 2024 года года, были обеспечены страховым покрытием на сумму свыше 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Минтранс в своем ответе на запрос депутата Государственной Думы РФ Алексея Куринного.

« С у д н о „ В о л г о н е ф т ь - 2 1 2 “ б ы л о з а с т р а х о в а н о в с т р а х о в о й к о м п а н и и В С К . Л и м и т о т в е т с т в е н н о с т и п о с т р а х о в о м у п о л и с у с о с т а в л я е т 2 0 , 1 м и л л и о н а д о л л а р о в з а з а г р я з н е н и е и 3 , 3 м и л л и о н а д о л л а р о в п о у д а л е н и ю о с т а н к о в к о р а б л е к р у ш е н и я » , — п е р е д а е т д е л о в а я г а з е т а « В е д о м о с т и » с о д е р ж а н и е п и с ь м а М и н т р а н с а .

Там также уточнили, что общий размер страхового покрытия ответственности владельца танкера «Волгонефть-239» составляет 20,05 миллиона долларов.

Издание сообщает, что «Волгонефть-239» был застрахован компанией «Абсолют страхование». Страховое покрытие включало ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью, бункерным топливом, а также за ущерб, вызванный кораблекрушением. Владельцы судна в официальных документах не были упомянуты.

В Краснодарском крае началась подготовка к утилизации «Волгонефть-239». С задней части судна происходит демонтаж внутренних элементов. Мебель и техническое оборудование упаковываются и отправляются на машинах для последующей утилизации, передает «Пятый канал».

В Керченском проливе во время шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в. В результате инцидента погиб один человек, а также произошел разлив около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов в море.