После авиакатастрофы в США найдены тела 30 погибших

Спасатели извлекли из вашингтонской реки Потомак как минимум 30 тел погибших в авиакатастрофе самолета American Airlines. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника, знакомых с ходом спасательных работ.

Вечером 29 января заходивший на посадку самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Самолет и вертолет упали в реку.

Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Официальных данных о погибших и о причинах катастрофы пока нет. Среди пассажиров самолета были фигуристы и их российские тренеры, возвращавшиеся из тренировочного лагеря.

В реке Потомак проводится масштабная спасательная операция. Работу спасателей осложняет холодная погода. Температура воды в реке составляет около 1,7–2,2 градуса по Цельсию, нахождение в такой воде опасно для жизни.