Военные командиры дали показания по делу генерала Попова
Более 15 командиров воинских частей, которые участвуют в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли утверждения следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. По данным агентства, всего показания в защиту Попова дали более 500 военнослужащих, почти все назвали генерал-майора одним из лучших представителей ВС России.
В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники, его доставляли на боевые позиции, — заявил собеседник агентства.
Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил изданию, что командиры воинских частей действительно дали показания в защиту генерала, но не предоставил других комментариев. По его словам, допросы свидетелей продолжаются.
Следствие считает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году, закупку которых в качестве гумпомощи оформила военно-гражданская администрация Запорожской области. Генерала обвинили в мошенничестве, он был задержан 17 мая, а 15 июля переведен под домашний арест.
Ранее гособвинитель закончил представлять доказательства по делу Попова в Тамбовском гарнизонном военном суде. Сам генерал подчеркнул, что за восемь заседаний суда никто не дал показаний против него.