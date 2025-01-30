Военные командиры дали показания по делу генерала Попова

Более 15 командиров воинских частей, которые участвуют в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли утверждения следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. По данным агентства, всего показания в защиту Попова дали более 500 военнослужащих, почти все назвали генерал-майора одним из лучших представителей ВС России.

В т е ч е н и е н е д е л и с у д д о п р а ш и в а е т б о е в ы х к о м а н д и р о в , к о т о р ы е в ы с т у п и л и с в и д е т е л я м и з а щ и т ы . О н и п о л н о с т ь ю о п р о в е р г а ю т д о в о д ы с л е д с т в и я о т о м , ч т о м е т а л л о к о н с т р у к ц и и , в х и щ е н и и к о т о р ы х о б в и н я ю т П о п о в а , п р и з а щ и т е т е р р и т о р и и З а п о р о ж ь я о т у к р а и н с к и х б о е в и к о в б ы л и н е н у ж н ы . О н и у т в е р ж д а ю т , ч т о м е т а л л н е о б х о д и м д л я о б о р о н и т е л ь н ы х с о о р у ж е н и й , д л я з а щ и т ы л и ч н о г о с о с т а в а и т е х н и к и , е г о д о с т а в л я л и н а б о е в ы е п о з и ц и и , — з а я в и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил изданию, что командиры воинских частей действительно дали показания в защиту генерала, но не предоставил других комментариев. По его словам, допросы свидетелей продолжаются.

Следствие считает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году, закупку которых в качестве гумпомощи оформила военно-гражданская администрация Запорожской области. Генерала обвинили в мошенничестве, он был задержан 17 мая, а 15 июля переведен под домашний арест.

Ранее гособвинитель закончил представлять доказательства по делу Попова в Тамбовском гарнизонном военном суде. Сам генерал подчеркнул, что за восемь заседаний суда никто не дал показаний против него.