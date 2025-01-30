Тела погибших при крушении лайнера в США, где были россияне, вынесло на берег

Тела погибших вынесло на берег реки Потомак после крушения самолета с россиянами в США.

Об этом сообщил старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив.

«Пока ночью продолжались поиски тел и возможных выживших, человеческие останки и мусор вымыло на вирджинскую сторону реки Потомак», заявил Ван Клив.

Его слова передает CBS News.

Он уточнил, что обломки самолета разбросаны по дну реки на глубине от пяти до восьми футов (152,4—243,84 см — прим. URA.RU). Также спасательная команда водолазов нашла предмет, который, предположительно, является одним из двух бортовых регистраторов — то есть «черных ящиков». Пока не установлено, является ли это регистратором переговоров в кабине или устройством для записи технических параметров полета. Кроме того, водолазы смогли проникнуть на борт самолета, где нашли багаж пассажиров.

Тела 30 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk на высоте около 90 метров, передает RT. В результате произошедшего пассажирское воздушное судно упало в реку Потомак. На борту могли находиться бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Всего на борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. На данный момент из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших.

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