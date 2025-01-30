Тела погибших вынесло на берег реки Потомак после крушения самолета с россиянами в США.

Об этом сообщил старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив.

« П о к а н о ч ь ю п р о д о л ж а л и с ь п о и с к и т е л и в о з м о ж н ы х в ы ж и в ш и х , ч е л о в е ч е с к и е о с т а н к и и м у с о р в ы м ы л о н а в и р д ж и н с к у ю с т о р о н у р е к и П о т о м а к » , — з а я в и л В а н К л и в .

Его слова передает CBS News.

Он уточнил, что обломки самолета разбросаны по дну реки на глубине от пяти до восьми футов (152,4—243,84 см — прим. URA.RU). Также спасательная команда водолазов нашла предмет, который, предположительно, является одним из двух бортовых регистраторов — то есть «черных ящиков». Пока не установлено, является ли это регистратором переговоров в кабине или устройством для записи технических параметров полета. Кроме того, водолазы смогли проникнуть на борт самолета, где нашли багаж пассажиров.

Тела 30 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk на высоте около 90 метров, передает RT. В результате произошедшего пассажирское воздушное судно упало в реку Потомак. На борту могли находиться бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Всего на борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. На данный момент из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших.