Момент крушения вертолета и самолета в США попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Об этом сообщает News.ru.

На видеозаписи видно, что самолет медленно снижался для посадки, когда в него врезался пролетавший мимо вертолет. После этого произошел взрыв. СМИ сообщали, что Bombardier CRJ700 раскололся на две части.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Официальных данных о погибших пока нет.

СМИ сообщали, что на борту находились фигуристы и их тренеры из числа российских эмигрантов. Спортсмены, наставники и члены их семей возвращались домой с мероприятия, проводившегося совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Канзасе.