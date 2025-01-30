Очевидец авиакатастрофы в США раскрыл детали произошедшего

Мужчина, направлявшийся домой мимо аэропорта Вашингтона, рассказал, что он видел в момент столкновения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета над рекой Потомак. Детали произошедшего он раскрыл в беседе с NBC.

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Собеседник издания Ари Шульман, ставший очевидцем авиакатастрофы, заявил, что увидел «нечто похожее на самолет», который готовится к посадке на высоте примерно 36–45 метров. Однако спустя некоторое время он оглянулся и заметил, что «все очень-очень плохо».

« М н е п о к а з а л о с ь , ч т о э т о б ы л а г и г а н т с к а я р и м с к а я с в е ч а ( р а з н о в и д н о с т ь ф е й е р в е р к а — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) . Р Б К ) , и с к р ы л е т е л и о т н о с а в о з д у ш н о г о с у д н а к х в о с т у , — о т м е т и л м у ж ч и н а . — Я н а б л ю д а л з а э т и м п р и м е р н о д в е с е к у н д ы » .

По словам Шульмана, сначала он подумал, что ему это привиделось. Однако потом мужчина заметил машины скорой помощи.

Пассажирский лайнер American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона примерно в 21:00 среды, 29 января, по местному времени. Уточнялось, что военные не выжили, тела 18 пассажиров уже достали из реки.