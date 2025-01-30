Авиадиспетчер сообщил о появлении огненного шара в небе после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом недалеко от Вашингтона.

Как передает NBC, авиадиспетчер, работавший в момент катастрофы над Вашингтоном, сообщил, что сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом в небе появился огненный шар.

В аудиозаписи, текст которой приводит телеканал, диспетчер говорит: «Скорее всего, это произошло на середине реки... Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего».

Инцидент произошел между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежащим American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту самолета находились 60 пассажиров и четырех членов экипажа, а на вертолете – три члена экипажа. После столкновения диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана.

Среди погибших находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В США заявили об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года в Нью-Йорке, когда пассажирский самолет рухнул на дом, унеся жизни 49 пассажиров и одного жителя дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы тщетно пытались предотвратить столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом в Вашингтоне.

Из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения пассажирского лайнера Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk, выживших пока не обнаружено.