В клинике, где лечится от алкоголизма рэпер Гуф, умер пациент

Пациент скончался в наркологической клинике в центре Москвы, где проходит курс лечения популярный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом пишет mk.ru.

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По данным источника, 37-летний мужчина умер в ночь на 30 января в отделении клиники в Красноворотском проезде. Предварительно, умерший также проходил в медучреждении курс лечения. Причина внезапной смерти в настоящий момент неизвестна.

Напомним, Гуф оказался в реабилитационной клинике после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября 2024-го музыкант с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, артист не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Долматов ударил правоохранителя по уху.

24 октября на рэп-исполнителя составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за произошедшее.

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