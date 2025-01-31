На побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута

Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружили на семи участках побережья Анапы после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

« Н е з н а ч и т е л ь н ы е . . . в ы б р о с ы м е л к и х ф р а к ц и й м а з у т а у т р о м о б н а р у ж и л и в с е г о н а н е с к о л ь к и х и з 4 1 з а к р е п л е н н о й з а м у н и ц и п а л и т е т а м и т е р р и т о р и и : А б и н с к о г о , В ы с е л к о в с к о г о , П а в л о в с к о г о , Е й с к о г о , С т а р о м и н с к о г о , К р ы м с к о г о р а й о н о в и Н о в о р о с с и й с к а » , — о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

По данным оперштаба, сейчас участники ликвидации разлива мазута в основном вручную собирают капли и просеивают песок специальными лопатами или ситом.

Ранее на побережье Кубани построили 17,6 километра защитных сооружений для защиты пляжей в Анапе и Темрюкском районе от выбросов мазута.