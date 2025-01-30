Жена отправила мужу СМС из самолета за несколько минут до крушения в Вашингтоне

Мужчина рассказал, что получил сообщение от своей жены за несколько минут до того, как ее рейс American Airlines столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk в округе Колумбия.

" Я п р о с т о м о л ю с ь , ч т о б ы к т о - т о в ы т а щ и л е е и з р е к и п р я м о с е й ч а с . Э т о в с е , о ч е м я м о г у м о л и т ь с я " , - с к а з а л Х а м а а д Р а з а т е л е к а н а л у W U S A н е д а л е к о о т Н а ц и о н а л ь н о г о а э р о п о р т а Р е й г а н а . "Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут", - сказал он, показывая журналистам сообщения на своем телефоне.

По его словам, он понял, что что-то не так, когда его ответные сообщения "не были доставлены".

Службы экстренного реагирования ищут выживших после того, как военный вертолет Black Hawk армии США столкнулся с пассажирским самолетом недалеко от Национального аэропорта Рейган Вашингтон в Вирджинии около 9 часов вечера (5 утра четверга мск). На борту самолета находилось 64 человека.

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Вертолет, совершавший учебно-тренировочный полет, перевозил трех солдат армии США. Катастрофа произошла в одном из самых строго контролируемых воздушных пространств в мире, в пяти километрах к югу от Белого дома и Капитолия.

По состоянию на 9 мск подтверждена гибель 18 человек, спасатели пока не вытащили кого-либо выживших из воды, сообщил источник CNN в правоохранительных органах. По предварительной версии, самолет, по указанию диспетчеров, ушел на другую взлетно-посадочную полосу, чего не заметил экипаж военного вертолета.

Пассажирский самолет перестал передавать сигнал примерно в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы над серединой реки Потомак. Видео с камеры наблюдения в близлежащем Центре Кеннеди показало два набора огней, соответствующих самолетам, которые соединяются в огненный шар. Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было бы избежать, если экипаж военного вертолета изменил бы курс.