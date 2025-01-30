Китайские контрабандисты попытались выехать из России с 13 слитками золота

Членов банды контрабандистов из Китая задержали в Забайкальском крае в тот момент, когда они пытались вывезти из России золота на 54 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, китайская ОПГ, которая занималась незаконной переправкой драгметаллов из России в КНР, промышляла в регионе еще с осени 2024 года.

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На данный момент установлены два ее активных участника — Сюй, который занимался организационными вопросами и вербовкой членов в группировку, и Чэнь, выполнявший роль курьера. Неустановленные члены группировки должны были передать Чэню около шести килограммов золота, а он уже должен был загрузить это в китайский грузовик FAW и провезти через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск.

На российско-китайской границе фуру досмотрели и в приборной панели кабины обнаружили три подозрительных свертка. Внутри оказалось 13 золотых слитков. Чэня задержали, после чего тот рассказал о своем товарище-логисте Сюе. Оба сейчас находятся под стражей. SHOT отмечает, что иностранцы в РФ зарегистрированы не были.

Ранее в аэропорту Грозного таможенники задержали двух пассажирок с килограммом золота на шее. Они пытались вывезти драгоценный металл 999-й пробы в Турцию. Пассажирки утверждали, что это их личные аксессуары, которые не являются ювелирными изделиями. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

До этого в Макао задержали 68-летнего пенсионера из России за ввоз пяти килограммов героина в Китай из Таиланда. Курьер спрятал запрещенные вещества в багаже. Мужчина признался, что согласился стать курьером за $500 (около 51,7 тысячи рублей).

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