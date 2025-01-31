Раскрыта возможная причина пожара в полностью сгоревшем в Южной Корее самолете

Пожар в пассажирском самолете Air Busan, полностью сгоревшем в Пусане, мог начаться из-за пауэрбэнка. Возможную причину ЧП раскрыло агентство YNA.

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По данным издания, предположительно, огонь вспыхнул в авиалайнере из-за внешней батареи или электронного устройства, упакованного в чемодан.

Пожарные службы Южной Кореи уточняли, что пассажиры, поднявшиеся на борт, видели, как в багажном отделении начался пожар, сопровождавшийся потрескиванием и дымом.

Самолет Air Busan загорелся в Пусане перед вылетом в Гонконг 28 января. Огонь охватил весь фюзеляж.