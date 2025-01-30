Неизвестный избил и изнасиловал россиянку в подъезде дома

Во Владивостоке мужчина избил и изнасиловал 42-летнюю женщину в подъезде многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, местный житель заметил в подъезде дома на улице Аллилуева женщину без сознания. Он позвонил в полицию. Сотрудники МВД и скорой помощи приехали на место происшествия и увидели потерпевшую, подвергшуюся насилию.

Правоохранители устанавливают личность нападавшего. Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Ранее стало известно, что в Татарстане задержан 53-летний безработный мужчина, который в течение месяца изнасиловал двух односельчанок.