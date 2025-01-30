Посольство РФ выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне

Российское посольство в США сообщило ТАСС, что уточняет данные о возможном нахождении россиян в упавшем самолете в Вашингтоне.

« П о с о л ь с т в о в ы я с н я е т » , — с к а з а л и в д и п п р е д с т а в и т е л ь с т в е .

Вечером 29 января в американской столице рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение самолет, на борту которого могли находиться 60 человек. По информации американских СМИ, самолет столкнулся с военным или полицейским вертолетом и упал в районе реки Потомак в районе аэропорта. В экстренных службах сообщили, что на месте происшествия работают пожарные катера.

Сенатор Круз сообщил о погибших при столкновении самолета и вертолета в США

Белый дом заявил, что об инциденте доложено президенту США Дональду Трампу.

Федеральное управление гражданской авиации закрыло аэропорт. Как сообщили в ведомстве, региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Hawk во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.