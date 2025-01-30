Авиарегулятор: в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier и вертолет Sikorsky

Авиарегулятор: в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier и вертолёт Sikorsky
Авиарегулятор США сообщил, что у аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier и вертолёт Sikorsky.
«Региональный самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолётом Sikorsky H-60 при заходе на посадку на взлётно-посадочную полосу 33 в Национальном аэропорту Рейгана Вашингтона около 9 вечера по местному времени», — передаёт CBS News.
ABC News: в Вашингтоне рядом с аэропортом упал самолет
Отмечается, что гражданский самолёт выполнял рейс из Уичито, штат Канзас.
Информации о том, сколько пассажиров находилось на борту пассажирского самолёта и вертолёта, пока нет.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в аэропорту имени Рейгана военный вертолёт столкнулся с самолётом.