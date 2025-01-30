Авиарегулятор: в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier и вертолет Sikorsky

Авиарегулятор США сообщил, что у аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier и вертолёт Sikorsky.

« Р е г и о н а л ь н ы й с а м о л ё т B o m b a r d i e r C R J 7 0 0 а в и а к о м п а н и и P S A A i r l i n e s с т о л к н у л с я в в о з д у х е с в е р т о л ё т о м S i k o r s k y H - 6 0 ​ ​ п р и з а х о д е н а п о с а д к у н а в з л ё т н о - п о с а д о ч н у ю п о л о с у 3 3 в Н а ц и о н а л ь н о м а э р о п о р т у Р е й г а н а В а ш и н г т о н а о к о л о 9 в е ч е р а п о м е с т н о м у в р е м е н и » , — п е р е д а ё т C B S N e w s .

ABC News: в Вашингтоне рядом с аэропортом упал самолет

Отмечается, что гражданский самолёт выполнял рейс из Уичито, штат Канзас.

Информации о том, сколько пассажиров находилось на борту пассажирского самолёта и вертолёта, пока нет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в аэропорту имени Рейгана военный вертолёт столкнулся с самолётом.