В Вашингтоне рухнул самолет

В Вашингтоне рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает ABC News.

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« С а м о л е т у п а л в р а й о н е р е к и П о т о м а к в р а й о н е а э р о п о р т а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Момент крушения F-35 на Аляске попал на видео

Чиновники заявили, что на месте происшествия находятся пожарные катера.

« С о т р у д н и к и э к с т р е н н ы х с л у ж б р е а г и р у ю т н а и н ц и д е н т с с а м о л е т о м . Т е р м и н а л о с т а е т с я о т к р ы т ы м » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и а э р о п о р т а в с о ц и а л ь н о й с е т и X ( б ы в ш и й T w i t t e r ) .

Информация о причинах происшествия и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

11 января стало известно, что самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. По данным телеканала CNN, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.