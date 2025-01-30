В Вашингтоне рухнул самолет

В Вашингтоне рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает ABC News.
«Самолет упал в районе реки Потомак в районе аэропорта», — говорится в сообщении.
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Чиновники заявили, что на месте происшествия находятся пожарные катера.
«Сотрудники экстренных служб реагируют на инцидент с самолетом. Терминал остается открытым», — говорится в сообщении аэропорта в социальной сети X (бывший Twitter).
Информация о причинах происшествия и пострадавших пока не поступала.
Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.
11 января стало известно, что самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. По данным телеканала CNN, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.
Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.