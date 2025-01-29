Мужчину достали из вентиляционной шахты 12-этажного дома в Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома, его вытащили на уровне третьего этажа и передали медикам. Об этом сообщает городское управление МЧС России.
Инцидент произошел в многоквартирном доме на Богатырском проспекте, 9.
«Сотрудники МЧС России, проделав технологическое отверстие в стене на уровне третьего этажа, извлекли 35-летнего мужчину, его передали медикам», — говорится в тексте.
Предположительно, мужчина находился «под воздействием запрещенных веществ». О его состоянии пока ничего неизвестно.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.