Мужчину достали из вентиляционной шахты 12-этажного дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина провалился в вентиляционную шахту 12-этажного дома, его вытащили на уровне третьего этажа и передали медикам. Об этом сообщает городское управление МЧС России.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Богатырском проспекте, 9.

« С о т р у д н и к и М Ч С Р о с с и и , п р о д е л а в т е х н о л о г и ч е с к о е о т в е р с т и е в с т е н е н а у р о в н е т р е т ь е г о э т а ж а , и з в л е к л и 3 5 - л е т н е г о м у ж ч и н у , е г о п е р е д а л и м е д и к а м » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Предположительно, мужчина находился «под воздействием запрещенных веществ». О его состоянии пока ничего неизвестно.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.