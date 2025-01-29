Названо оружие, из которого могли застрелить лесничих в деревне Усохи
Трое лесничих в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Напомним, что убийство произошло в деревне Усохи Куйбышевского района 29 января. По версии следствия, пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества прибыли по адресу 64-летнего мужчины, подозреваемого в незаконной вырубке лесов, который открыл по ним огонь. В результате трое лесничих погибли, еще двоих он взял в заложники. Затем мужчина отогнал от дома служебный автомобиль и поджег его, в его салоне было обнаружено обгоревшее тело. В этот момент один из заложников вызвал полицию и преступник, узнав об этом, свел счеты с жизнью.
«Мужчина, предположительно, открыл огонь по сотрудникам Куйбышевского лесничества из пистолета ТТ», — говорится в тексте.
Отмечается, что заложники были освобождены и госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области
По факту произошедшего возбудили четыре уголовных дела по статьям об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении имущества путем поджога и незаконном обороте оружия. Установлено, что нападавший ранее был судим, в его доме обнаружили оружие и боеприпасы.