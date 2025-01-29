Названо оружие, из которого могли застрелить лесничих в деревне Усохи

Трое лесничих в Калужской области были застрелены, предварительно, из пистолета ТТ. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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Напомним, что убийство произошло в деревне Усохи Куйбышевского района 29 января. По версии следствия, пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества прибыли по адресу 64-летнего мужчины, подозреваемого в незаконной вырубке лесов, который открыл по ним огонь. В результате трое лесничих погибли, еще двоих он взял в заложники. Затем мужчина отогнал от дома служебный автомобиль и поджег его, в его салоне было обнаружено обгоревшее тело. В этот момент один из заложников вызвал полицию и преступник, узнав об этом, свел счеты с жизнью.

« М у ж ч и н а , п р е д п о л о ж и т е л ь н о , о т к р ы л о г о н ь п о с о т р у д н и к а м К у й б ы ш е в с к о г о л е с н и ч е с т в а и з п и с т о л е т а Т Т » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Отмечается, что заложники были освобождены и госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области

По факту произошедшего возбудили четыре уголовных дела по статьям об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении имущества путем поджога и незаконном обороте оружия. Установлено, что нападавший ранее был судим, в его доме обнаружили оружие и боеприпасы.