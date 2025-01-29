В Санкт-Петербурге задержали замглавы УФАС
В Санкт-Петербурге задержали заместителя главы местного Управления антимонопольной службы (УФАС) Екатерину Даниловскую. Об этом сообщает «Фонтанка».
Перед задержанием Даниловской в УФАС прошли обыски. Согласно имеющейся информации, замглавы подозревают в превышении должностных полномочий.
«В УФАС Даниловская возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа. Напомним, обыски в УФАС по Петербургу прошли 29 января. В фабуле уголовного дела <...> конкурсы на видеонаблюдение в школах и активность так называемых жалобщиков, которые могут затягивать процедуры», — сообщает источник.
Ранее в Москве задержали бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина.