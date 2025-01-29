В Санкт-Петербурге задержали замглавы УФАС

В Санкт-Петербурге задержали заместителя главы местного Управления антимонопольной службы (УФАС) Екатерину Даниловскую. Об этом сообщает «Фонтанка».

Перед задержанием Даниловской в УФАС прошли обыски. Согласно имеющейся информации, замглавы подозревают в превышении должностных полномочий.

« В У Ф А С Д а н и л о в с к а я в о з г л а в л я е т о т д е л к о н т р о л я р а з м е щ е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о з а к а з а . Н а п о м н и м , о б ы с к и в У Ф А С п о П е т е р б у р г у п р о ш л и 2 9 я н в а р я . В ф а б у л е у г о л о в н о г о д е л а < . . . > к о н к у р с ы н а в и д е о н а б л ю д е н и е в ш к о л а х и а к т и в н о с т ь т а к н а з ы в а е м ы х ж а л о б щ и к о в , к о т о р ы е м о г у т з а т я г и в а т ь п р о ц е д у р ы » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

Ранее в Москве задержали бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина.