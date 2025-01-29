Норвежские лыжники погибли во время схода лавины во Франции

Трое норвежских лыжников погибли в среду в результате схода лавины в районе Валь-Сенис во французских Савойях, сообщил AFP источник в полиции.

Трое жертв были частью группы из восьми норвежских горнолыжников, попавших под лавину. Еще один член этой группы был серьезно ранен и еще четверо получили травмы, добавил собеседник, не вдаваясь в подробности. Десять спасателей, специализирующихся на высокогорье и проходивших курс обучения в этом секторе, были привлечены местными властями для проведения спасательных работ.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате схода лавины на курорте в Италии. Сход лавины произошел на восточном склоне Пунта Вальгранде, горе высотой 2850 метров, которая находится на границе со Швейцарией.