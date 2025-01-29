СК восстановил картину убийства работников лесничества под Калугой

Сотрудники калужского следственного управления восстановили картину убийства сотрудников лесничества в деревне Усохи Куйбышевского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, по итогам предварительного расследования возбуждено четыре уголовных дела.

64-летний мужчина, открывший стрельбу, ранее был судим. Дома он хранил целый арсенал. Сотрудники лесничества приехали к нему, когда узнали, что он может быть причастен к незаконной рубке.

К дому мужчины потерпевшие приехали на служебном "УАЗе". Увидев проверяющих, хозяин дома расстрелял их из пистолета ТТ. Трое сотрудников лесничества погибли. Оставшихся в живых мужчин и женщину стрелявший загнал к себе в дом и сковал их наручниками. После этого агрессор отогнал от жилища служебную машину и поджег ее.

В этом "УАЗе" впоследствии обнаружат обгоревшее тело одного из потерпевших. Когда на место прибыла полиция, злоумышленник совершил суицид. Пленников освободили и доставили в больницу. Сейчас с ними все хорошо, мужчину и женщину отпустили домой.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по фактам поджога, незаконного оборота оружия, незаконного лишения свободы и убийства. Все материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел и соединены в одно производство.