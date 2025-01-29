В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В подмосковном Солнечногорске трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, приехавшего по вызову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел в поселке городского типа Андреевка в Солнечногорске. По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла в один из домов на вызов местной жительницы, где также находились трое мужчин.
«Между ними и фельдшером произошел конфликт, в результате которого медработнику были причинены телесные повреждения», — говорится в тексте.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Согласно информации ТАСС, у фельдшера диагностировали несколько гематом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.