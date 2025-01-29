В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи

В подмосковном Солнечногорске трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, приехавшего по вызову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в поселке городского типа Андреевка в Солнечногорске. По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла в один из домов на вызов местной жительницы, где также находились трое мужчин.

« М е ж д у н и м и и ф е л ь д ш е р о м п р о и з о ш е л к о н ф л и к т , в р е з у л ь т а т е к о т о р о г о м е д р а б о т н и к у б ы л и п р и ч и н е н ы т е л е с н ы е п о в р е ж д е н и я » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Согласно информации ТАСС, у фельдшера диагностировали несколько гематом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.