Женщину заподозрили в поджоге кофеен по указанию мошенников

Жительницу Воронежа подозревают в поджоге двух кофеен за сутки по указанию мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, женщина устроила два поджога менее чем за сутки — кофейню «Бунтаро» на Арзамасской улице, а также другую точку «Бунтаро», но уже на Плехановской улице. При этом, в результате второго поджога три человека пострадали, включая поджигательницу. Сейчас они находятся в реанимации.

Как рассказали очевидцы, в момент второго поджога дверь в кофейню была закрыта, но изнутри доносились крики. При этом источник утверждает, что поджигательница получила самые тяжелые ранения.

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