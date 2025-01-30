Экс-гендиректор "Фонбет" пытался откупиться от следствия за 60 млн рублей

Прокуратура Московской области впервые официально огласила данные по уголовному делу против бывшего генерального директора "Фонбет" Сергея Анохина. Согласно материалам, опубликованным пресс-службой ведомства, фигурант пытался откупиться от следствия за 60 миллионов рублей.

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По данным следствия, Сергей Анохин, еще будучи директором букмекерской организации, попал в оперативную разработку. Подозрение вызвала деятельность коммерческих структур, которые контролировались Анохиным. Тогда, как полагают следователи, топ-менеджер решил откупиться. Чтобы выйти на силовиков, ведущих разработку, и безопасно передать им деньги, фигурант нашел двоих посредников. Одним из них был частный детектив, вторым - высокопоставленный сотрудник одного из столичных подразделений полиции.

Общая сумма взятки, которую заговорщики планировали передать, составляла 60 миллионов рублей. Первый транш в 10 миллионов был передан на одной из автозаправок в подмосковном Красногорске. Получатель денег действовал в рамках следственного мероприятия под контролем других оперативников. Когда деньги были переданы, Анохин и посредники были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Против всех фигурантов возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. В ближайшее время задержанным разберут меру пресечения.