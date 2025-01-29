Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области

Мужчина, убивший трех лесничих в Калужской области, застрелил их сразу, как они вышли из машины. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, тела двух погибших были обнаружены рядом с автомобилем, еще одно находилось в полностью выгоревшем салоне. Машину поджег преступник. Кроме того еще двоих лесничих (мужчину и женщину) он удерживал в своем доме, угрожая оружием. После всех преступлений он покончил с собой.

Известно, что разрешения на огнестрельное оружие у 63-летнего мужчины не было. Предполагается, что он мог найти его в лесу на границе со Смоленской область, где в 1940-е годы шли интенсивные бои.

Ранее сообщалось, что в деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области мужчина застрелил трех лесников и еще двоих взял в заложники. По версии следствия, ранее судимый житель начал незаконную вырубку деревьев. На место сразу же отправились сотрудники лесничества. Однако мужчина отказался сдаваться и открыл по ним огонь, а затем поджег автомобиль и взял двоих в заложники. Один из них смог позвонить и вызвать полицию, после чего преступник решил покончить с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Дело находится на контроле руководства регионального СК.