В Абхазии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в высокогорном селе Псху Сухумского района Абхазии, откуда планировалось доставить больного в больницу Сухума. Пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

" А н - 2 с о в е р ш и л ж е с т к у ю п о с а д к у в П с х у . О т т у д а в б о л ь н и ц у С у х у м а н а с а м о л е т е д о л ж н ы б ы л и д о с т а в и т ь б о л ь н о г о . Н а х о д и в ш и е с я в с а м о л е т е д в а п и л о т а и п а с с а ж и р н е п о с т р а д а л и , н и к о м у м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь н е п о н а д о б и л а с ь " , - с к а з а л К в и ц и н и я .

Как сообщил ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян, поврежден винт самолета, в связи с чем экипаж и пассажиров в Сухум отправили на вертолете. Самолету требуется ремонт.

Псху расположено в одноименной долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 м над уровнем моря. В зимний период из-за большого снежного покрова туда можно добраться лишь с помощью авиации. В селе нет аэродрома, есть лишь летное поле, туда летают легкомоторный Ан-2 и вертолеты. В летний период в Псху можно добраться автомобильным транспортом с высокой проходимостью.