Рейс Дубай - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский самолет Дубай - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Пассажирский самолет Boeing, летящий курсом Дубай - Москва, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия, когда находился в небе над Каспийским морем. Согласно данным сервиса FlightRadar24, в данный момент рейс снизился, но продолжает полет по маршруту.
© Flightradar24
Ранее самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Южном Судане.