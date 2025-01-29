Рейс Дубай - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский самолет Boeing, летящий курсом Дубай - Москва, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия, когда находился в небе над Каспийским морем. Согласно данным сервиса FlightRadar24, в данный момент рейс снизился, но продолжает полет по маршруту.

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Ранее самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Южном Судане.