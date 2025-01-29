На берег финского полуострова выбросило большое количество мертвой рыбы

Большое количество мертвой рыбы выбросило на берег финского полуострова Ханко. Об этом сообщает Yle.

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Ранее на побережье полуострова было обнаружено неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки. Отмечалось, что оно является «умеренно вредным», но не опасным для жизни. Точный состав вещества определят на следующей неделе.

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Спустя несколько дней после этого на берег Ханко выбросило большое количество мертвой рыбы. Есть ли связь между белым веществом и гибелью рыб пока неизвестно, идет расследование. Несмотря на это городские власти порекомендовали не посещать данный район и закрыли место для зимнего купания.