Нижегородец попросил гостей уйти и ударил их топором, когда они отказались

В Нижегородской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после застолья со знакомыми. Об этом сообщает Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Урень, на Индустриальной улице. Пострадавшие пришли к 31-летнему подозреваемому в гости, спустя какое-то время хозяин жилья попросил их уйти, но мужчины хотели остаться.

« У г о в о р ы н е п о м о г л и , и о б а п о л у ч и л и н е с к о л ь к о у д а р о в т о п о р о м » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Как сообщает управление СК РФ по региону, гостей ударили по голове. Спасти их не удалось. Правоохранители задержали нападавшего, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

« В б л и ж а й ш е е в р е м я е м у б у д е т п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е и и з б р а н а м е р а п р е с е ч е н и я » , – п о д е л и л и с ь в в е д о м с т в е .

Что именно стало причиной конфликта, в СК РФ не уточнили. На данный момент следователи проводят все необходимые следственные мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.