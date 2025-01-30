В Москве мигрант прикинулся кассиром обменника и похитил почти 14 млн рублей

Большая часть денег досталась организатору криминальной схемы. 19-летнего иностранца задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что мигранту предложил заработать незнакомец. Нужно было сыграть роль кассира пункта обмена валюты, чтобы забрать у клиента деньги и сбежать с ними. Для этого на ул. Зацепский вал арендовали офис. Помещение переоборудовали, в интернете разместили информацию о валютных операциях по выгодному курсу. На объявление откликнулся житель Нижнего Новгорода. В день сделки мужчина прибыл в обменный пункт, ему показали якобы готовую к выдаче иностранную валюту. На самом деле это был муляж.

Подозреваемого мигранта поймали в аэропорту при попытке покинуть Россию.