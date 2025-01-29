Власти объяснили появление прилетевшей на парашюте «мигающей коробки» под Рязанью

Необычная «мигающая коробка», которая приземлилась на парашюте в селе Чучково, расположенном в Рязанской области, оказалась метеорологическим зондом.

Власти объяснили появление прилетевшей на парашюте «мигающей коробки» под Рязанью
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Об этом в среду, 29 января, сообщили в местной администрации.

Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре метеозонд так же зацепился за дерево, рассказал заместитель главы администрации региона Максим Копейкин.

Его слова приводит Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Изначально, по словам местных жителей, место приземления необычного предмета охранялось военными, также были вызваны саперы. В настоящий момент оцепление сняли.

Еще один такой случай произошел в середине января в Москве — в мусоросборнике 14-этажного жилого дома в Юго-Восточном административном округе столицы обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. Официальных комментариев и других подробностей этого происшествия на момент сообщения не поступало.

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