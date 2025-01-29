Власти объяснили появление прилетевшей на парашюте «мигающей коробки» под Рязанью

Необычная «мигающая коробка», которая приземлилась на парашюте в селе Чучково, расположенном в Рязанской области, оказалась метеорологическим зондом.

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Об этом в среду, 29 января, сообщили в местной администрации.

— О ч е н ь х о р о ш о , ч т о ж и т е л и п р о я в и л и б д и т е л ь н о с т ь . З д е с ь к а к р а з т о т с л у ч а й , к о г д а л у ч ш е п е р е с т р а х о в а т ь с я . П о д о б н о е с л у ч и л о с ь в д е к а б р е — м е т е о з о н д т а к ж е з а ц е п и л с я з а д е р е в о , — р а с с к а з а л з а м е с т и т е л ь г л а в ы а д м и н и с т р а ц и и р е г и о н а М а к с и м К о п е й к и н .

Его слова приводит Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Изначально, по словам местных жителей, место приземления необычного предмета охранялось военными, также были вызваны саперы. В настоящий момент оцепление сняли.

Еще один такой случай произошел в середине января в Москве — в мусоросборнике 14-этажного жилого дома в Юго-Восточном административном округе столицы обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. Официальных комментариев и других подробностей этого происшествия на момент сообщения не поступало.