Власти объяснили появление прилетевшей на парашюте «мигающей коробки» под Рязанью
Необычная «мигающая коробка», которая приземлилась на парашюте в селе Чучково, расположенном в Рязанской области, оказалась метеорологическим зондом.
Об этом в среду, 29 января, сообщили в местной администрации.
— Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре — метеозонд так же зацепился за дерево, — рассказал заместитель главы администрации региона Максим Копейкин.
Его слова приводит Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Изначально, по словам местных жителей, место приземления необычного предмета охранялось военными, также были вызваны саперы. В настоящий момент оцепление сняли.
Еще один такой случай произошел в середине января в Москве — в мусоросборнике 14-этажного жилого дома в Юго-Восточном административном округе столицы обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. Официальных комментариев и других подробностей этого происшествия на момент сообщения не поступало.