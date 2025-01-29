Школьница умерла в конвульсиях на глазах у друзей после сухариков с энергетиком

В Екатеринбурге 16-летняя школьница съела пачку сухариков и выпила банку энергетика, после чего забилась в конвульсиях и умерла. Об этом в среду, 29 января, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, девочка вместе с друзьями купила в продуктовом магазине немного снеков для перекуса и направилась в подъезд. Компания отдыхала на 16 этаже многоквартирного дома, когда в один момент подростку стало плохо после глотка тонизирующего напитка: она начала махать руками, а из ее рта пошла пена.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Правоохранители обыскали молодых людей, но алкоголя или каких-либо запрещенных веществ у них не нашли. Причину скоропостижной смерти школьницы установят в ходе судмедэкспертизы, следует из публикации.

Об опасности энергетиков говорит и другой случай, который произошел в подмосковной Балашихе. Местный житель попал в больницу после того, как выпил тысячу банок тонизирующих напитков за год.