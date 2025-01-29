Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину грозит 15 лет колонии

Бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, задержанному по подозрению в даче взятки, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее СМИ сообщили о задержании Анохина по подозрению в даче взятки сотруднику силовых структур. Утверждается, что он передал правоохранителю 50 млн рублей. Получателя также задержали.

По информации Shot, в отношении Анохина возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Наказанием за это преступление может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки - до 3,5 млрд рублей.

« Н а д а н н ы й м о м е н т п о а д р е с а м , к о т о р ы е с в я з а н ы с э к с - г е н д и р о м б у к м е к е р с к о й к о н т о р ы « Ф о н б е т » , п р о в о д я т с я о б ы с к и , с а м о н н а д о п р о с е » , - о т м е ч а е т к а н а л .

Совладелец букмекерской компании «Фонбет» Михаил Маслов уже заявил, что задержание Сергея Анохина не имеет отношения к деятельности организации, так как он ушел с должности в январе.