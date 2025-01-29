Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину грозит 15 лет колонии

Раскрыт возможный срок для задержанного экс-главы «Фонбет»
Бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, задержанному по подозрению в даче взятки, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее СМИ сообщили о задержании Анохина по подозрению в даче взятки сотруднику силовых структур. Утверждается, что он передал правоохранителю 50 млн рублей. Получателя также задержали.
По информации Shot, в отношении Анохина возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Наказанием за это преступление может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки - до 3,5 млрд рублей.
«На данный момент по адресам, которые связаны с экс-гендиром букмекерской конторы «Фонбет», проводятся обыски, сам он на допросе», - отмечает канал.
Совладелец букмекерской компании «Фонбет» Михаил Маслов уже заявил, что задержание Сергея Анохина не имеет отношения к деятельности организации, так как он ушел с должности в январе.