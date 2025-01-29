В российское село на парашюте прилетела «мигающая коробка»

«Мигающая коробка» спланировала на парашюте на территорию поселка Чучково в Рязанской области. Об этом сообщил портал YA62.ru.

Прилетевшую на парашюте странную «мигающую коробку» нашли в рязанском селе
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По словам местных жителей, которые привело издание, место падения необычного предмета было оцеплено военными, были вызваны саперы.

Позднее стало известно, что коробка оказалась метеорологическим зондом, и оцепление было снято, пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Замглавы районной администрации Максим Копейкин рассказал, что к зонду были прикреплены измерительные датчики температуры и давления, и похвалил местных жителей за бдительность.

«Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре - метеозонд так же зацепился за дерево», - приводит канал его слова.

Ранее в Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево» с помощью четырех квадрокоптеров, начиненных взрывчаткой. По данным ФСБ России, 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии, в феврале 2023 года был завербован в Стамбуле сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Позднее он прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе, а после, в марте 2023 года, вернулся в Рязань.

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