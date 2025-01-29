Прилетевшую на парашюте странную «мигающую коробку» нашли в рязанском селе

«Мигающая коробка» спланировала на парашюте на территорию поселка Чучково в Рязанской области. Об этом сообщил портал YA62.ru.

По словам местных жителей, которые привело издание, место падения необычного предмета было оцеплено военными, были вызваны саперы.

Позднее стало известно, что коробка оказалась метеорологическим зондом, и оцепление было снято, пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Замглавы районной администрации Максим Копейкин рассказал, что к зонду были прикреплены измерительные датчики температуры и давления, и похвалил местных жителей за бдительность.

« З д е с ь к а к р а з т о т с л у ч а й , к о г д а л у ч ш е п е р е с т р а х о в а т ь с я . П о д о б н о е с л у ч и л о с ь в д е к а б р е - м е т е о з о н д т а к ж е з а ц е п и л с я з а д е р е в о » , - п р и в о д и т к а н а л е г о с л о в а .

Ранее в Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево» с помощью четырех квадрокоптеров, начиненных взрывчаткой. По данным ФСБ России, 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии, в феврале 2023 года был завербован в Стамбуле сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Позднее он прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе, а после, в марте 2023 года, вернулся в Рязань.