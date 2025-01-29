Прилетевшую на парашюте странную «мигающую коробку» нашли в рязанском селе

Необычная «мигающая коробка» прилетела на парашюте в село Чучково, расположенное в Рязанской области. Об этом в среду, 29 января, сообщили местные СМИ.

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Со ссылкой на слова очевидцев уточняется, что место приземления странного предмета охраняли военные, также были вызваны саперы.

В настоящий момент другие подробности происшествия неизвестны. Официальных сообщений со стороны властей по этому инциденту также не поступало, передает портал YA62.ru.

Похожий случай произошел в середине января в Москве — в мусоросборнике 14-этажного жилого дома на юго-востоке столицы обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. Официальных комментариев и других подробностей этого происшествия на момент сообщения также не поступало.

Кроме того, за день до этого часть Мясницкой улицы города возле здания ФСБ перекрывали из-за еще одного появившегося подозрительного предмета. Им оказалась коробка с бумагой, позднее экстренные службы прекратили работу, движение по улице нормализовалось. Впоследствии экстренные службы прекратили работу, а движение по улице нормализовалось.