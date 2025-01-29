Стало известно о нескольких взрывах в небе над столицей российского региона

В небе над Ростовом-на-Дону прозвучало несколько громких взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Shot в Telegram.

Предварительно, над столицей российского региона сработала система противовоздушной обороны, говорится в посте. Власти информацию о ситуации не комментировали.

Двухлетний ребенок и его мама погибли при атаке БПЛА в Белгородской области

Как стало известно изданию со слов местных жителей, в районе Северный в Ростове-на-Дону звучала сирена. Также звуки взрывов услышали в районе села Кулешовка и в Таганроге Ростовской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 29 января средства радиоэлектронной борьбы подавили над регионом один беспилотный летательный аппарат. В результате дрон рухнул за пределами населенных пунктов, не причинив повреждений. Пострадавших также нет.